Verstappen pakt overtuigend de pole bij Grote Prijs van Japan

Max Verstappen heeft met overmacht de poleposition gepakt bij de Grote Prijs van Japan. De Nederlandse autocoureur van Red Bull maakte indruk met een tijd van 1.28,877. Oscar Piastri van McLaren zette met 1.29,458 de tweede tijd neer, voor zijn teamgenoot Lando Norris (1.29,493).

Verstappen eindigde vorige week als vijfde op het stratencircuit in Singapore. In Japan had in de drie vrije trainingen al de beste tijd neergezeten en onderstreepte in de kwalificatie dat dit een incident is geweest.

“‘Het is een geweldig weekend voor ons tot nu toe. Ik voelde mij meteen goed hier op dit circuit. Maar je moet het altijd nog laten zien. Het is fijn dat het dan op deze manier lukt”, zei Verstappen na de kwalificatie.

De kwalificatie moest na een paar minuten al werden stilgelegd na een crash van Logan Sargeant. Zijn auto raakte daarbij behoorlijk beschadigd.