Volleybalsters verliezen van Servië in OKT

De Nederlandse volleybalsters hebben de voorlaatste wedstrijd van het olympisch kwalificatietoernooi voor de Spelen in Parijs verloren van Servië. Na de knappe zege vrijdag in Ningbo op China was Oranje niet opgewassen tegen de regerend wereldkampioen. De setstanden waren 25-19 25-16 25-20. Nederland neemt het zondag in het laatste duel op tegen de Dominicaanse Republiek. De beste twee in de poule van acht landen plaatsen zich voor de Spelen.

De ploeg van bondscoach Felix Koslowski maakte vrijdag indruk door tegen het gastland een achterstand van 0-2 in sets om te buigen naar een 3-2 overwinning. Maar tegen de Servische vrouwen lukte het Oranje niet om zich weer op te richten. Nederland werd vaak afgetroefd door het sterke blok van Servië en maakte veel fouten. Bovendien waren de keiharde klappen van Tijana Boskovic en Sara Lozo lastig af te stoppen.

Bondscoach Felix Koslowski begon tegen Servië met zijn vertrouwde basis met Sarah van Aalen, Celeste Plak, Nika Daalderop, Marrit Jasper, Juliët Lohuis, Indy Baijens en Florien Reesink. In de eerste set kwam zijn ploeg goed terug van een snelle achterstand, maar Servië maakte in de slotfase toch het verschil. In de tweede set namen de Oost-Europese vrouwen al snel afstand en gaven ze die marge niet meer uit handen. Koslowski probeerde nog wel wat te forceren door wissels in zijn team door te voeren. Nova Marring en Elles Dambrink vielen in, maar Nederland kwam niet onder de Servische druk uit. In de derde set pakte Oranje een 3-0 voorsprong, maar Servië kwam terug. Bij een stand van 11-11 wist Servië toch weer een gaatje te slaan en maakte het met 25-20 af.

Om zich in Ningbo voor de Spelen te plaatsen moet Nederland zondag van de Dominicaanse Republiek winnen en is het afhankelijk van de andere resultaten van China en de Dominicaanse Republiek.