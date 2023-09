Wereldkampioen Van der Poel houdt wegseizoen voor gezien

Mathieu van der Poel zal dit jaar niet meer in actie komen in wegwedstrijden. De wereldkampioen op de weg rijdt zondag nog wel een mountainbikewedstrijd op het parcours van de Olympische Spelen van Parijs.

Het plan om de komende weken ook nog te starten in de wielerkoersen Circuit Franco-Belge en Parijs-Tours heeft Van der Poel, zo verklaarde hij zaterdag tegenover het AD, laten varen. “Ik ga lekker de tijd nemen om thuis met vrienden leuke dingen te doen”, liet hij aan de krant weten. Zijn ploeg Alpecin-Deceuninck kon het besluit niet bevestigen.

Van der Poel is met de nationale mountainbikeselectie in Parijs om kennis te maken met het parcours op Colline d’√Člancourt (of Elancourt Hill) waar het volgend jaar om olympische medailles gaat. Zondag wordt een zogenoemd testevent verreden. Van der Poel mikt volgend jaar in Parijs zowel op deelname aan de wegwedstrijd als de race op de mountainbike.