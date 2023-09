Wielrenster Bredewold vol ongeloof na behalen Europese titel

Mischa Bredewold was stomverbaasd toen ze in de laatste 10 kilometer van de strijd om de Europese wielertitel opeens alleen voorop reed. “Ik dacht: dit is niet het plan. Maar ik dacht ook: als ik maar lang genoeg voorop rijd is dat goed voor Demi en Lorena”, doelde ze op haar ploeggenotes Demi Vollering en Lorena Wiebes, de titelverdedigster. Maar niet de twee veel bekendere rensters maar de 23-jarige Amersfoortse passeerde als eerste de finish op de Drentse VAM-berg.

“Aanvallen was onze opzet en ik zag het moment”, keek ze terug op haar demarrage, zo’n 10 kilometer voor de streep. Bredewold, eerder deze maand winnares van de WorldTourwedstrijd Classic Lorient AgglomĂ©ration in Plouay, verkreeg een maximale voorsprong van 20 seconden tot eerst de Zwitserse Marlen Reusser en daarna de Deense Emma Norsgaard dreigden het gat te dichten. Maar ze hield stand. “Toen ik op de kasseistrook aankwam dacht ik: nu nog een keer alles geven en dan win ik misschien wel.”

Bredewold was vol ongeloof nadat ze de finish daadwerkelijk als eerste was gepasseerd. “Dit betekent heel veel voor me. Ik heb best moeilijke jaren achter de rug. Het was zeker niet de bedoeling dat ik in de finale in deze positie zou komen. Het is een droom voor me, ik heb er geen woorden voor. Het voelt als een soort waas.”