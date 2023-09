Wielrenster Bredewold wint wegwedstrijd op EK in Drenthe

Mischa Bredewold heeft bij de Europese kampioenschappen wielrennen op en rond de VAM-berg in Drenthe de wegwedstrijd gewonnen. De 23-jarige Amersfoortse reed in de slotfase weg uit een selecte groep en behield tot de finish een kleine voorsprong. Haar landgenote Lorena Wiebes, de titelverdedigster, sprintte naar de tweede plaats, net voor wereldkampioene Lotte Kopecky uit België.

Het drietal rijdt normaal gesproken samen in dienst van wielerploeg SD Worx. Bredewold doet dat komend jaar in de trui die hoort bij de Europese titel.

Bij de tweede doorkomst op de VAM-berg gingen er drie rensters vandoor: de Italiaanse Soraya Paladin, de Zwitserse Elise Chabbey en de Servische Jelena Eric. Chabbey was bij de WK-wegwedstrijd in Glasgow in de finale lange tijd de eenzame koploper. Nederland moest in achtervolging en daarbij nam Demi Vollering het initiatief. Daarmee was meteen duidelijk dat titelverdedigster Wiebes de kopvrouw was.

Bij de derde doorkomst had het drietal nog een kleine 20 seconden voorsprong. Maar op zo’n 30 kilometer voor het einde werden de vluchters achterhaald en ging het met één peloton opnieuw richting VAM-berg, de voormalige vuilnisbelt die 63 meter boven het Drentse land uittorent. De Poolse Katarzyna Niewiadoma versnelde en zag het peloton achter haar uiteenvallen.

Richting voorlaatste doorkomst volgde een aanval van Marlen Reusser. De Zwitserse kreeg de Italiaanse Elisa Balsamo mee en de Britse Pfeiffer Georgi. De Nederlandse rensters moesten weer achtervolgen en verijdelden ook deze poging. Balsamo ging niet veel later onderuit en was meteen kansloos voor de zege. Meteen erna ging Bredewold in de aanval. De Amersfoortse kreeg een gaatje, terwijl haar ploeggenotes het tempo uit de achtervolging probeerden te halen.

Reusser, woensdag nog de beste op de individuele tijdrit, deed een poging achter Bredewold aan te gaan, gevolgd door de Deense Emma Norsgaard die bij het oprijden van de VAM-berg volgde op 13 seconden. Bredewold begon aan de laatste kilometer met een voorsprong van 10 seconden. Het was net genoeg om de aanstormende groep achter zich te houden.