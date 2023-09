De Ethiopische atlete Tigist Assefa heeft in Berlijn een wereldrecord op de marathon gelopen. Assefa realiseerde een sensationele tijd van 2.11.52 (officieus). Daarmee was ze ruim 2 minuten sneller dan de oude toptijd. Die stond op naam van Brigid Kosgei, de Keniaanse die op de marathon van Chicago in 2019 op 2.14.04 uitkwam.

Kosgei liep destijds een zestien jaar oud record van de Britse Paula Radcliffe uit de boeken.