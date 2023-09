Franse wielrenner Laporte wint in Drenthe Europese titel

Wielrenner Christophe Laporte heeft in Drenthe de Europese titel gewonnen. De 30-jarige Fransman was na 199,8 kilometer de beste op de Col du VAM. Hij bleef na een aanvankelijke solo in de sprint bergop de Belg Wout van Aert en de Nederlander Olav Kooij, twee ploeggenoten van de Franse renner bij Jumbo-Visma, nipt voor.

Laporte is de opvolger van sprinter Fabio Jakobsen, die vorig jaar bij de EK in M√ľnchen het goud pakte. Hij is de eerste Fransman die bij de elite de titel heeft veroverd. Laporte won eerder dit jaar de voorjaarswedstrijden Dwars door Vlaanderen en Gent-Wevelgem.

Al vroeg in de wedstrijd waren vijf renners op avontuur gegaan. Onder hen de Britse sensatie Joshua Tarling en de Zwitserse hardrijder Stefan Bissegger, de nummers 1 en 2 van de individuele tijdrit eerder in de week in Emmen. Bauke Mollema moest al vroeg opgeven na een valpartij.

Tarling kon het tempo niet volgen, Bissegger bleef vooraan over met de Tsjech Mathias Vacek en de Ier Rory Townsend. Met ongeveer een minuut voorsprong begonnen zij aan de laatste 60 kilometer, waarin de VAM-berg nog vijf keer moest worden beklommen. Met nog bijna 32 kilometer te gaan werden Bissegger en Vacek als laatste teruggepakt.

De Fransman Christophe Laporte en Olav Kooij kregen na een versnelling een klein gat, maar er kwamen renners terug, waardoor er een kopgroep van zo’n tien renners vooruit vlak was, met naast Kooij ook Mike Teunissen en de Belgen Wout van Aert en Arnaud De Lie. De Italianen ontbraken in de kopgroep, Filippo Ganna was vlak daarvoor ten val gekomen.

Met het ingaan van de laatste ronde had de kopgroep 25 seconden voorsprong. Laporte plaatste als eerste een aanval. De Fransman begon met een voorsprong van zo ’n 10 seconden aan de laatste beklimming van de VAM-berg. De Lie lanceerde daarachter zijn landgenoot Van Aert voor de sprint en Kooij kon mee. De twee renners kwamen in de sprint bergop aan het wiel van Laporte. Die zette nog eens aan en bleef ze knap voor, waardoor er drie renners van Jumbo-Visma op het podium eindigden, net als een dag eerder drie wielrensters van SD Worx bij de vrouwen. Teunissen eindigde als vijfde.