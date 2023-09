Eliud Kipchoge heeft zijn favorietenrol in de marathon van Berlijn waargemaakt. Een wereldrecord zat er dit jaar niet in, maar de Keniaan zegevierde voor de vijfde keer in de Duitse hoofdstad. Met zijn tijd van 2.02.41 (officieus) bleef hij boven zijn mondiale toptijd over 42,195 kilometer van 2 uur, 1 minuut en 9 seconden.

Zijn landgenoot en debutant Vincent Kipkemboi verraste met de tweede plek op ruim een halve minuut van zijn landgenoot.