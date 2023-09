Motorcoureur Bezzecchi vanaf pole naar winst in MotoGP in India

Motorcoureur Marco Bezzecchi heeft de Grote Prijs van India in de MotoGP gewonnen. De Italiaan, die vanaf pole vertrok, bleef de Spanjaard Jorge Martín en de Fransman Fabio Quartararo voor. Regerend wereldkampioen en WK-leider Francesco Bagnaia kwam in de veertiende ronde ten val en finishte niet.

“Het was zeker niet makkelijk vanwege de hitte en alles. Maar ik voelde me goed”, zei Bezzecchi na afloop.

De Italiaan ging zaterdag buiten zijn schuld al in de eerste bocht onderuit in de sprintrace. Bezzecchi kroop wel weer op zijn motor en werd zelfs nog knap vijfde. “Na gisteren was ik echt gemotiveerd om terug te komen, want ook in die sprintrace had ik het beter kunnen doen. Ik wilde vandaag revanche nemen”, zei Bezzecchi.

Bagnaia, die op 292 punten staat, ziet in de WK-tussenstand Martín naderen tot op dertien punten. Bezzecchi volgt nu op 44 punten.

De Spanjaard Alex Márquez moest de MotoGP-race laten schieten. Bij een crash in het eerste deel van de kwalificatie brak hij twee ribben en daarom mocht hij van de artsen zondag niet starten.