Shorttrackers Velzeboer en Van ’t Wout prolongeren NK-titel

Xandra Velzeboer heeft de 1000 meter gewonnen bij de NK Shorttrack in Leeuwarden. Het is haar tweede titel dit weekend, nadat ze zaterdag ook al de sterkste was op de 1500 meter. Op de 500 meter werd ze tweede.

In de finale zondag liet Velzeboer concurrente Yara van Kerkhof ruim een seconde achter zich. Eerder in de race kwamen Selma Poutsma en Michelle Velzeboer ten val. Suzanne Schulting was oververmoeid en sloeg daarom de NK over.

Bij de mannen prolongeerde Jens van ’t Wout zijn titel op de 1000 meter. Daarmee was zijn zondag een stuk succesvoller dan de zaterdag. Toen kwam hij ten val op de 500 meter en werd hij op de 1500 meter gediskwalificeerd. Op de 1000 meter werd zijn broer Melle van ’t Wout tweede, terwijl Teun Boer op de derde plek eindigde.