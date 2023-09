Tennissers Team Wereld één zege af van Laver Cup

De tennissers van Team Wereld hebben op de slotdag van de Laver Cup in het Canadese Vancouver nog één overwinning nodig om Team Europa te verslaan. Mede dankzij overwinningen van de Amerikanen Taylor Fritz en Frances Tiafoe kwam het team onder leiding van coach John McEnroe op een vrijwel niet meer te achterhalen 10-2-voorsprong. Een overwinning op de slotdag levert 3 punten op.

Team Wereld had na de eerste dag, wanneer zeges 1 punt opleveren, een 4-0-voorsprong opgebouwd. Op dag twee in Vancouvers Rogers Arena waren er per duel 2 punten te verdienen. Fritz begon met een zege in twee sets (6-2 7-6 (3)) op de Rus Andrey Roeblev. De Noor Casper Ruud deed wat terug namens het door Björn Borg geleide Team Wereld door de Amerikaan Tommy Paul te verslaan: 7-6 (6) 6-2. Maar Tiafoe breidde de marge weer uit door winst op de Pool Hubert Hurkacz: 7-5 6-3.

De Canadese publieksfavoriet Felix Auger-Aliassime pakte samen met de Amerikaan Ben Shelton het dubbel door Hurkacz en de Fransman Gaël Monfils te verslaan: 7-5 6-4.

Team Wereld won het naar tennislegende Rod Laver genoemde toernooi vorig jaar voor het eerst. De vier eerdere edities werden telkens gewonnen door de Europese tennissers.