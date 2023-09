Triatlete Klamer voldoet met vijfde plek op WK aan olympische limiet

Triatlete Rachel Klamer is vijfde geworden bij de WK in het Spaanse Pontevedra. Met die klassering voldoet Klamer, die twee jaar geleden bij de Olympische Spelen in Tokio als vierde eindigde, aan de olympische kwalificatie-eis. Maya Kingma eindigde als 29e.

De Britse Beth Potter was in Spanje de sterkste van het veld bij de zogenoemde World Triathlon Championship Finals. Potter bleef haar landgenote Kate Waugh voor. Cassandre Beaugrand uit Frankrijk eindigde op plek drie.

Bij de beloften eindigde Barbara de Koning als tiende. Het goud in die klasse ging naar de Duitse Selina Klamt.