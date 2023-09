Verstappen na ‘geweldige zege’ vooral trots op teamtitel Red Bull

Max Verstappen vond het geweldig om weer te winnen, maar hij was vooral blij met de constructeurstitel voor Red Bull. “Die titel was een groot doel dit jaar en om hem al zo vroeg te winnen, is heel bijzonder. Ik ben er heel trots op”, zei de Nederlander kort na zijn dominante overwinning in de Grote Prijs van Japan.

“Het is een ongelooflijk jaar. Het team heeft echt een raket van een auto gebouwd. De auto werkte goed op elke band, iedere ronde liep ik verder uit”, vervolgde Verstappen. “Alleen de start was even uitkijken, want ik had iets te veel wielspin en die jongens van McLaren zaten dichtbij me.”

Verstappen kan in de Grote Prijs van Qatar over twee weken zijn derde wereldtitel al binnenhalen. Dat is op vijf races van het einde. Zijn voorsprong in het kampioenschap op zijn teamgenoot Sergio Pérez, die in de Grote Prijs van Japan al vroeg uitviel en geen punten scoorde, bedraagt inmiddels 177 punten. Het betekent dat Verstappen in Qatar op zaterdag in de sprintrace de titel al kan veroveren. “Wie weet”, zei Verstappen bij Viaplay. “En dan zondag de race winnen, kunnen we twee keer feest vieren.”

Teambaas Christian Horner van Red Bull kwam superlatieven tekort om de dertiende zege van Verstappen in dit jaar en de zesde constructeurstitel in het bestaan van Red Bull te prijzen. “Dit was de meest fantastische race en het is het meest fantastische jaar voor ons. Dat is te danken aan de jongens die hun werk doen op de circuits, maar ook aan de jongens en meiden die op de fabriek in Milton Keynes hun best doen. En natuurlijk is Max op dit moment van een ander niveau.”