Volleybalsters missen direct plaatsing voor Spelen van Parijs

De Nederlandse volleybalsters zijn er niet in geslaagd zich rechtstreeks te plaatsen voor de Olympische Spelen van Parijs. Daartoe moest de ploeg van bondscoach Felix Koslowski op het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) in het Chinese Ningbo het slotduel met de Dominicaanse Republiek met 3-0 of 3-1 winnen. De Dominicaanse speelsters wonnen echter bij een 1-1-stand de derde set.

Daardoor is Oranje nu afhankelijk van de positie op de wereldranglijst in juni. Via die omweg plaatsen zich nog vijf landen voor de Spelen. Nederland werd op de Spelen van Rio nog vierde. In Tokio ontbraken de Nederlandse volleybalsters.

De Dominicaanse Republiek pakte de eerste set met 25-20, Nederland antwoordde met setwinst (25-20), maar zag daarna toch de derde set verloren gaan: 19-25.