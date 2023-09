Polman en Wester in handbalploeg voor EK-kwalificatie

Estavana Polman is ondanks een recente knieoperatie opgenomen in de definitieve selectie van het Nederlands vrouwenhandbalteam voor de komende wedstrijden in de EK-kwalificatie tegen Portugal (12 oktober) en Finland (14 oktober). Bondscoach Per Johansson heeft ook een plek in de negentienkoppige ploeg ingeruimd voor keepster Tess Wester, die helemaal terug is na haar bevalling.

Polman onderging vorige maand een ingreep aan haar rechterknie en sprak de verwachting uit dat ze twee maanden moest revalideren. De speelster van de Roemeense club Rapid Bucuresti herstelt zo voorspoedig, dat ze zich volgende maand mag melden op Papendal voor de voorbereidingen op de interlands. Ook Larissa Nusser is hersteld van een zware knieblessure en maakt deel uit van de groep.

De handbalsters treffen later in de kwalificatiegroep ook nog Tsjechiƫ. De beste twee ploegen uit elke poule en de vier beste nummers drie plaatsen zich rechtstreeks voor het EK van 2024, dat in drie landen wordt gehouden: Hongarije, Oostenrijk en Zwitserland. De ploeg van Johansson speelt eind van dit jaar eerst nog het WK in Denemarken, Noorwegen en Zweden. Dan zijn Tsjechiƫ, Argentiniƫ en Congo de tegenstanders in de groepsfase.