Verstappen heeft nog maar 3 punten nodig voor de wereldtitel

Max Verstappen heeft nog maar 3 punten nodig om zijn derde wereldtitel in de Formule 1 te bemachtigen. Dat kan over twee weken al in het eerstvolgende raceweekeinde, de Grote Prijs van Qatar. De zesde plaats in de sprintrace op zaterdag volstaat dan om zich al tot wereldkampioen te kronen.

Zijn voorsprong in punten is dan zo groot geworden, dat zijn teamgenoot Sergio PĂ©rez bij Red Bull, de enige coureur die hem nog kan bedreigen, dat verschil in de resterende races niet meer kan goedmaken.

Zelden heeft een coureur de mogelijkheid gehad al zo snel in het seizoen het kampioenschap te beslissen. Na Qatar staan nog vijf grands prix op de kalender. Als het Verstappen lukt de titel te pakken in Qatar, is dat sneller dan vorig jaar. Toen werd hij wereldkampioen in Japan, met daarna nog vier races te gaan.

De snelste wereldkampioen blijft Michael Schumacher. De Duitser greep in 2002 als coureur van Ferrari al in de elfde race de titel en dat was zes races voor het einde.

Verstappen won zondag de Grote Prijs van Japan met grote overmacht. Hij had aan de finish ruim 19 seconden voorsprong op nummer 2 Lando Norris. Zijn snelste ronde was meer dan een seconde sneller dan wie ook van zijn concurrenten. Dankzij Verstappen greep Red Bull zes grands prix voor het einde al de wereldtitel bij de constructeurs.

De Nederlander was na de race in Japan vooral trots op de constructeurstitel. “De auto is dit jaar nog dominanter geweest. Afgezien van de race in Singapore hebben we in alle races een hele, hele goede auto gehad. Het is gewoon een ongelooflijk seizoen voor iedereen die bij het team betrokken is en ik ben gewoon heel trots dat ik er deel van uitmaak”, zei hij na zijn dertiende overwinning van het seizoen.