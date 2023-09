Coach Bennema trots op wat hij met Schippers heeft bereikt

Trainer Bart Bennema denkt dat het goed is dat Dafne Schippers haar atletiekcarrière beëindigt. “Ik weet dat ze er alles aan heeft gedaan en tot het uiterste is gegaan om haar carrière voort te kunnen zetten. Ik vind het jammer dat het haar niet is gelukt en had haar een ander afscheid gegund, maar ik ben wel blij voor haar dat ze het besluit heeft kunnen nemen”, aldus Bennema.

Hij was tien jaar lang de coach van Schippers en wist de Utrechtse atlete te veranderen van een meerkampster in een topsprintster. Met als hoogtepunten twee wereldtitels op de 200 meter, een olympische zilveren medaille op de 200 meter en vele Europese titels. “Ik ben heel trots op wat ik met haar heb bereikt. Ik denk wel eens, misschien hadden we sommige dingen anders kunnen doen, maar ze kan terugkijken op een fantastische carrière.”

Bennema wist uiteraard van haar fysieke beperkingen. In haar latere jaren was het vooral de rug die opspeelde, maar toen ze de overgang maakte van de meerkamp naar de sprint waren vooral haar knieën gevoelig. “Ik weet nog dat haar dat frustreerde. Die knie belemmerde haar bij de springnummers. Ze was blij dat ze op de sprint vrijuit vol kon gaan.”