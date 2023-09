Drie zittingsdagen bij CAS in dopingzaak kunstrijdster Valieva

De spraakmakende dopingzaak rond de Russische kunstschaatsster Kamila Valieva begint dinsdag bij het internationale hof voor sportarbitrage CAS in Lausanne. Er zijn drie dagen uitgetrokken voor de hoorzittingen en als het nodig is, wordt er een vierde dag aan toegevoegd. Het CAS krijgt de taak om een definitieve straf te bepalen voor Valieva, die negentien maanden geleden op 15-jarige leeftijd ondanks een positieve dopingtest mocht doorgaan op de Olympische Winterspelen in Beijing.

Valieva testte in december 2021 positief op de verboden stof trimetazidine tijdens de Russische nationale kampioenschappen, maar het resultaat werd pas op 8 februari 2022 bekendgemaakt, een dag nadat ze met het Russische team de landenwedstrijd had gewonnen op de Spelen in Beijing. Na een spoedzitting door het CAS mocht ze, hangende het onderzoek, in Beijing ook op het individuele toernooi uitkomen. Als 15-jarige had ze volgens het sporttribunaal een beschermde status. Bevangen door zenuwen strandde de favoriete daar op de vierde plaats. Ze schreef in Beijing wel geschiedenis door als eerste vrouw een viervoudige sprong te voltooien.

De disciplinaire commissie van het Russische antidopingagentschap (Rusada) kwam maanden later tot een uitspraak in de dopingzaak. Valieva had een overtreding begaan waarvoor ze “geen schuld of nalatigheid” droeg en om die reden werd ze niet bestraft. Het mondiale antidopingbureau WADA, de internationale schaatsunie ISU en ook Rusada zelf vechten nu die uitspraak aan bij het CAS.

De zittingen vinden plaats achter gesloten deuren, tot ongenoegen van het Amerikaanse team, dat zilver won op de Spelen in China. “Een open en transparante hoorzitting zou atleten helpen om een beslissing te begrijpen”, zegt Vincent Zhou, een van de kunstrijders van het Amerikaanse team. “Transparantie zou vertrouwen wekken in een wereldwijd antidopingsysteem dat het vertrouwen heeft verloren van zijn belangrijkste stakeholders: sporters.”

Valieva is niet lijfelijk aanwezig in Lausanne. Zij zal getuigen via een videoverbinding. Het CAS zal naar verwachting pas over enkele maanden een definitief vonnis uitspreken.