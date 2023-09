Griekspoor als eerste geplaatst op tennistoernooi in Astana

Tallon Griekspoor is deze week als eerste geplaatst op het ATP-toernooi van Astana. De beste tennisser van Nederland, de mondiale nummer 24, hoeft vanwege zijn status in de eerste ronde niet in actie te komen.

Ook Botic van de Zandschulp doet mee in de hoofdstad van Kazachstan. Hij neemt het in de openingsronde op tegen de Rus Alexander Sjevtsjenko, die met een wildcard is toegelaten.

Voor Griekspoor en Van de Zandschulp wordt het hun eerste toernooi sinds de US Open. Beiden deden anderhalve week geleden wel mee aan de Daviscup Finals. Ze plaatsten zich met Nederland voor de knock-outfase van het landentoernooi. Griekspoor en Van de Zandschulp meldden zich af voor het ATP-toernooi in het Chinese Zhuhai van vorige week.

Het toernooi van Astana begint op woensdag en duurt tot en met dinsdag. De late start heeft te maken met de Daviscup Finals en het daaropvolgende begin van de Aziatische tournee.