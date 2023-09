Hongaarse handbalclub Györ trekt ook Van Wetering en Housheer aan

De Hongaarse topclub Györ is aan het ‘winkelen’ geslagen bij internationals van het Nederlands vrouwenhandbalteam. Nadat de club eerder de komst van Kelly Dulfer aankondigde, volgden kort daarna meldingen over contracten met Bo van Wetering en Dione Housheer. Evenals Dulfer zullen ze pas volgende zomer de overstap maken. Tot die tijd blijven Housheer en Van Wetering spelen voor hun huidige club, het Deense Odense.

Dulfer liet weten dat ze bij Györ haar grote droom nastreeft en dat is het winnen van de Champions League. Voor Van Wetering en Housheer is dat ook een voorname reden om te kiezen voor het avontuur in Hongarije. Bij die ploeg speelt al Oranje-keepster Rinka Duijndam.

“Het is van jongs af aan een droom voor me geweest om hier te spelen. Na zes jaar in Denemarken voelde ik me klaar om de volgende stap in mijn carrière te zetten en deel uit te maken van een van de beste teams ter wereld”, liet de 23-jarige Housheer weten op de website van Györ.

Dulfer, Van Wetering, Housheer en Duijndam zijn door bondscoach Per Johansson opgeroepen voor de interlands in oktober tegen Portugal en Finland in de EK-kwalificatie.