Honkballers met monsterzege naar kwartfinales van EK

De Nederlandse honkballers hebben zich op het Europees kampioenschap met veel machtsvertoon voor de kwartfinales geplaatst. Oranje was in het laatste groepsduel ook veel te sterk voor Kroatië (15-2). De ploeg van bondscoach Evert-Jan ’t Hoen leidde na drie innings al met 12-1 in het Tsjechische Brno, na een homerun van Ray-Patrick Didder en maar liefst twaalf honkslagen.

Oranje kreeg in de eerste twee pouleduels weinig tegenstand van Frankrijk (9-0) en Oekraïne (16-3). Nederland stuit na de groepswinst donderdag in de kwartfinale op de nummer 2 van poule D, vermoedelijk Israël.

Het Nederlandse honkbalteam is met 24 Europese titels de absolute recordhouder. De laatste vier edities werden ook door Nederland gewonnen.