Italiaan Viviani behaalt in Kroatië eerste wielerzege in jaar tijd

Wielrenner Elia Viviani heeft sinds lange tijd weer een wedstrijd gewonnen. De 34-jarige Italiaan, die fietst voor INEOS Grenadiers, was dinsdag de snelste in de massasprint in de eerste etappe van de Ronde van Kroatië.

Viviani hield de Deen Tobias Lund Andresen (tweede) en de Noor Alexander Kristoff (derde) achter zich. De Sloveen Matej Mohoric, vorig seizoen winnaar in het eindklassement, was 6 kilometer voor de finish betrokken bij een valpartij en verloor tijd.

De laatste zege van Viviani dateert van begin oktober vorig jaar, ook in de Ronde van Kroatië.

De ronde van Kroatië duurt tot en met zondag. Woensdag wacht een korte etappe van 114 kilometer tussen Biograd na Moru en Novalja.