Russische tennisser Chatsjanov wint na vijf jaar weer ATP-toernooi

Karen Chatsjanov heeft voor het eerst sinds vijf jaar weer een ATP-toerrnooi gewonnen. De Russische tennisser, die op de wereldranglijst op de vijftiende plek staat, deed dat dinsdag in Zhuhai in China.

Chatsjanov versloeg in de finale de Japanner Yoshihito Nishioka in twee sets: 7-6 (2) 6-1. De partij duurde 1 uur en 44 minuten. De finale was op een doordeweekse dag vanwege de Daviscup Finals, die tot en met vorige week zondag duurden.

De 27-jarige Chatsjanov boekte zijn laatste successen in 2018, toen hij de toernooien van Parijs, Moskou en Marseille op zijn naam schreef.