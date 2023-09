Tennisster Rus na inzinking onderuit in eerste ronde Ningbo

Tennisster Arantxa Rus is op het WTA-toernooi van Ningbo in China in de eerste ronde uitgeschakeld door de Russin Kamila Rachimova. Na een partij die bijna tweeënhalf uur duurde, stapte de als zesde geplaatste Nederlandse na drie sets als verliezer van de baan.

Rus was aan de winnende hand. De nummer 51 van de wereld won de eerste set met 6-3 en stond in de tweede set met 5-2 voor. Ze kreeg in de game daarna twee keer de kans om de wedstrijd uit te spelen, maar Rachimova, die 77e staat op de wereldranglijst, werkte de twee matchpoints weg en nam vervolgens de partij volledig over. Ze won de tiebreak van de tweede set met 7-5 en de derde set met 6-3.

De 32-jarige Rus, die in juli in Hamburg voor het eerst een toernooi op de WTA-tour won, verloor afgelopen week ook in de eerste ronde van het toernooi van Guadalajara.