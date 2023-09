Topsprinter Jacobs kiest voor Reider, oud-coach Schippers

De Italiaanse topsprinter Marcell Jacobs gaat trainen bij de Amerikaanse atletiekcoach Rana Reider in Jacksonville (Florida). Reider is oud-trainer van sprintcoryfee Dafne Schippers. Hij kreeg dit jaar een voorwaardelijke schorsing opgelegd vanwege een “ongepaste seksuele” relatie met een van zijn atleten.

Jacobs is de regerend Olympisch kampioen op de 100 meter en met een tijd van 9,80 seconden houder van het Europees record. Hij beĆ«indigde onlangs de samenwerking met zijn Italiaanse trainer Paolo Camossi. Dit seizoen verliep teleurstellend voor Jacobs, die geplaagd werd door blessures en op de WK in Boedapest niet verder kwam dan de halve finales van de 100 meter. Hij won daar nog wel zilver met de estafetteploeg op de 4×100 meter.

“Verandering is soms noodzakelijk en ik ga bij Reider trainen met atleten van wereldklasse”, liet Jacobs weten via een persbericht van de Italiaanse atletiekbond. “Ik heb een groot doel: de Italiaanse vlag zo hoog mogelijk hijsen op de Olympische Spelen in Parijs.”