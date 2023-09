UEFA laat Russische jeugdteams weer deelnemen aan toernooien

Russische jeugdteams mogen weer meedoen aan internationale voetbaltoernooien. Dat heeft het uitvoerend comité van de Europese voetbalbond UEFA dinsdag bepaald tijdens een bijeenkomst in Limassol op Cyprus. Seniorenteams blijven, zolang Rusland oorlog voert in Oekraïne, wel uitgesloten.

“Het uitsluiten van kinderen aan competities is directe discriminatie”, onderbouwde Aleksander Ceferin, voorzitter van de UEFA, het besluit. Russische jeugdteams spelen onder neutrale vlag en het Russische volkslied is voor wedstrijden niet te horen. Ook worden de duels niet in Rusland gespeeld.