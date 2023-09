VN spreekt zich uit tegen kledingvoorschrift na Frans verbod hijab

De Verenigde Naties (VN) hebben benadrukt dat zij tegen de meeste kledingvoorschriften voor vrouwen zijn. Dat verklaarde woordvoerster Marta Hurtado van het bureau voor mensenrechten van de VN, nadat Frankrijk zijn olympische atleten had verboden de islamitische hijab te dragen tijdens de Spelen van 2024 in Parijs.

“Niemand mag een vrouw opleggen wat ze wel of niet moet dragen”, zei Hurtado tegen verslaggevers in Genève. Hoewel ze niet direct inging op het standpunt van Frankrijk, benadrukte ze wel dat de internationale conventie voor de uitbanning van alle vormen van discriminatie van vrouwen, discriminerende praktijken uitsluit.

“Elke staat die bij de conventie is aangesloten, in dit geval Frankrijk, heeft de plicht om sociale of culturele patronen te veranderen die gebaseerd zijn op het idee van de minderwaardigheid of superioriteit van beide geslachten”, verklaarde Hurtado. “Discriminerende praktijken tegen een groep kunnen schadelijke gevolgen hebben. Dat is de reden waarom beperkingen op uitingen van religies of overtuigingen, zoals kledingkeuzes, alleen acceptabel zijn onder zeer specifieke omstandigheden.”

De Franse minister van Sport, Amélie Oudéa-Castéra, herhaalde zondag dat de Franse atleten tijdens de Spelen geen hoofddoek zouden mogen dragen, in overeenstemming met de regels van het land met betrekking tot secularisme.