Wielrenster Kool verlengt contract bij DSM-Firmenich

Wielrenster Charlotte Kool heeft haar contract bij DSM-Firmenich verlengd tot het einde van 2026. De 24-jarige Nederlandse rijdt sinds 2022 voor de Nederlandse formatie.

“Ik ben enorm enthousiast dat we in ieder geval tot en met 2026 bij elkaar blijven”, zei Kool. “Naar mijn gevoel is er op dit moment geen team dat beter bij mij past dan deze ploeg. Mijn teamgenoten, de coaches, mijn trainer, de experts; eigenlijk voelt het hele team als de perfecte match voor mij, en ik vind het nog steeds leuk om elke dag met hen samen te werken.”

“Ik kijk ernaar uit om samen te bouwen aan de volgende doelen in mijn carrière en ik wil gewoon samen wedstrijden blijven winnen. Dit team geloofde vanaf het begin in mij, en de reis en de stappen die we tot nu toe samen hebben gemaakt, verklaren waarom er voor mij geen twijfel over bestond om met het team door te gaan”, aldus de Nederlandse.

Kool heeft dit seizoen al elf overwinningen op haar naam staan, waaronder een etappe in de Ronde van Spanje voor vrouwen en vier zeges op rij in de Baloise Ladies Tour. Onlangs won ze de proloog en een etappe in de Simac Ladies Tour.