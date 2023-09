Zverev draait achterstand tegen Safioellin om en pakt 21e titel

Tennisser Alexander Zverev heeft voor de 21e keer een toernooi op de ATP Tour gewonnen. De 26-jarige Duitser was dinsdag de beste in de eindstrijd in Chengdu in China. Zverev stond tegen de Rus Roman Safioellin de eerste set af, maar won alsnog: 6-7 (2) 7-6 (5) 6-3.

Zverev stond vorig jaar lange tijd aan de kant met een enkelblessure. Eerder dit jaar won hij het toernooi van Hamburg. Zverev doet vanaf donderdag mee aan het ATP-toernooi van Beijing. De Argentijn Diego Schwartzman is zijn eerste opponent.

De finale in Chengdu was pas op dinsdag vanwege de Daviscup Finals, die tot en met vorige week zondag duurden.