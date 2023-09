Baanrenner Hoogland valt in Mexico wereldrecord 1 kilometer aan

Baanwielrenner Jeffrey Hoogland probeert eind oktober in Mexico het wereldrecord op de kilometer te verbreken. De viervoudig wereldkampioen op de baan op de kilometer tijdrit moet op de 1800 meter hoog gelegen wielerbaan van Aguascalientes rapper zijn dan 56,303 seconden. Die tijd zette de Fransman Francois Pervis, met een staande start, in 2013 neer.

De 30-jarige Hoogland zegt in AD Sportwereld dat hij de wereldpoging ziet als ‘een mooie prikkel’ in het olympisch seizoen. “Mentaal is het een heel fijn idee om echt iets anders te doen. Ik was ietwat verveeld geraakt.”

Hoogland won in 2021 in Tokio olympisch goud met de Nederlandse sprintploeg. Individueel veroverde hij zilver op de sprint. Na zijn recordpoging richt Hoogland zich volledig op de Olympische Spelen van volgend jaar in Parijs.