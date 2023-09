MotoGP telt in 2024 recordaantal van 22 grands prix

Het wereldkampioenschap in de MotoGP telt in 2024 een recordaantal van 22 grands prix. De Grote Prijs van Kazachstan op 16 juni is nieuw op de kalender van de grote motoren. Het gloednieuwe circuit in Sokol moet nog wel worden goedgekeurd. In 2024 viert de koningsklasse van de motorsport ook zijn 75-jarige bestaan.

De race in Kazachstan is een week voor de TT van Assen, die voor 30 juni is gepland. De race in Drenthe wordt als vanouds gehouden in het laatste weekeinde van juni en is in 2024 de tiende race van het jaar. De TT van Assen maakt deel uit van het WK wegrace sinds het eerste jaar in 1949.

De MotoGP, die in hetzelfde weekeinde ook de Moto2 en Moto3 omvat, start op 10 maart met de Grote Prijs van Qatar op het circuit van Losail. Het circuit Ricardo Tormo in Valencia is op 17 november de laatste race.

Kazachstan wordt het 31e land dat een grote prijs in het WK wegrace organiseert.