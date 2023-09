Nederlandse dammers favoriet voor wereldtitel op warm Curaçao

De Nederlandse dammers zijn klaar voor het WK dat donderdag begint op Curaçao. Met vier spelers in de top vijf van de plaatsingslijst hoopt bondscoach Rik Keurentjes op een Nederlandse opvolger van de uittredend wereldkampioen Roel Boomstra. “Het zou mooi zijn als we straks de top vier bezetten en dan mogen ze zelf uitmaken in welke volgorde”, zei Keurentjes in aanloop naar het toernooi.

De vier dammers van TeamNL behoren al enige tijd tot de top van de wereld. Jan Groenendijk, Martijn van IJzendoorn, Jitse Slump en Wouter Sipma maken alle vier kans op de wereldtitel. Alleen de Let Guntis Valneris heeft zich als nummer 3 van de plaatsingslijst tussen de Nederlanders weten te wringen.

“Wij mogen dus ook wel de ambitie hebben om wereldkampioen te worden”, zei Keurentjes. “We zijn een groot damland en de wereldranglijst kleurt oranje. Daardoor hebben we ook een extra grote afvaardiging kunnen sturen. Naast de vier waar ik verantwoordelijk voor ben zijn er meer goede Nederlandse dammers op Curaçao, onder wie Sven Winkel. In totaal zijn er negen Nederlandse mannen en vier vrouwen, dus we hopen op zoveel mogelijk podiumplaatsen.”

Behalve de kwaliteiten aan het dambord is dit jaar ook de voorbereiding van extra groot belang. Waar de inmiddels gestopte Boomstra zijn drie wereldtitels in Nederland veroverde, vergt de locatie van het aankomende toernooi meer tijd en moeite.

“Wij zijn vanwege de warmte en het tijdsverschil vrijdag al naar Curaçao gegaan. We hebben alle adviezen van NOC*NSF hierover opgevolgd. We hebben onze voorbereiding op Sicilië gedaan en zijn hier ook juist de warmte ingegaan voor exposure, zodat we zijn gewend aan de temperatuur. We mogen geen ijsvesten uitreiken tijdens de wedstrijden, maar ik neem aan dat er airco in de zaal is”, aldus Keurentjes.

Naast Valneris lijken de grootste concurrenten uit Oekraïne te komen. Dit komt mede door de afwezigheid van de Russische en Belarussische dammers, realiseerde de bondscoach zich. “Maar als zij er niet zijn, dan kun je er niet tegen spelen. Wij hebben daar geen invloed op. Het enige wat wij kunnen doen is zelf zo sterk mogelijk voor de dag komen.”

Op het WK, dat loopt van 28 september tot en met 13 oktober, spelen de twintig deelnemers allemaal een keer tegen elkaar. Het eindklassement wordt gebaseerd op het totaal aantal behaalde punten na negentien rondes.