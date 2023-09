Schaatser Roest mist plan voor teampursuit en kiest voor zichzelf

Schaatser Patrick Roest kiest het komende schaatsseizoen voor zijn individuele afstanden, de 5 en de 10 kilometer en in ieder geval niet voor de teampursuit. De schaatser van Reggeborgh bedankte vorige maand voor de achtervolgingsploeg, omdat hij het niet eens is met de huidige visie en trainingsopzet. “Dit is het beste voor mezelf en voor mijn 5 en 10 kilometer”, zei de 27-jarige schaatser bij de teampresentatie in Rijssen.

Roest wilde niet in detail ingaan op het verschil van inzicht tussen hem en bondscoach Rintje Ritsma. “Ik wil een duidelijke visie en een duidelijker plan”, zegt de schaatser, die zijn contract bij Reggeborgh verlengde tot en met 2026. “Dat heb ik niet gezien in de eerste trainingen voor het team deze zomer. Daarom heb ik het besluit genomen om niet meer deel te nemen aan de trainingen en daarmee ook niet meer beschikbaar te zijn voor de wedstrijden. Want het zou dan niet eerlijk zijn om wedstrijden te rijden, omdat andere rijders zich wel inzetten voor de trainingen.”

De schaatser wil niet dat het ten koste gaat van zijn individuele afstanden. “De onduidelijkheid en het gevoel dat het plan niet goed genoeg was, kostte mij te veel energie”, zegt Roest. “De wedstrijdweekenden met een 1500 meter en een 5 kilometer en een teampursuit waren hele zware weekenden. Dat kost veel energie en dat kost nog meer energie als je niet het vertrouwen voelt dat je zou moeten voelen.”