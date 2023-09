Tennisser Van de Zandschulp onderuit in eerste ronde Astana

Botic van de Zandschulp is in de eerste ronde van het tennistoernooi van Astana gestrand. De 27-jarige Nederlander ging met 6-4 6-3 onderuit tegen de Rus Alexander Sjevtsjenko, die met een wildcard was toegelaten.

Van de Zandschulp moest in zijn eerste twee servicegames al drie breakpoints wegpoetsen, voordat hij in de zesde game werd gebroken. De nummer 68 van de wereld brak met een lovegame terug om op 5-4 te komen, maar leverde vervolgens opnieuw zijn eigen service in.

Van de Zandschulp en Sjevtsjenko verloren aan het begin van de tweede set allebei een keer hun service. De Rus sloeg op 4-2 nog een keer toe en haalde daarna de set eenvoudig binnen.

Tallon Griekspoor komt pas in de tweede ronde in actie tegen de winnaar van de partij tussen de Japanner Sho Shimabukuro en Roberto Carball├ęs Baena uit Spanje. De beste tennisser van Nederland, de mondiale nummer 24, is als eerste geplaatst in Astana en had een bye in de eerste ronde.

Het toernooi van Astana begon op woensdag en duurt tot en met dinsdag. De late start heeft te maken met de Daviscup Finals en het daaropvolgende begin van de Aziatische tournee.