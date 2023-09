Voor Deurloo voelt het bij WK turnen weer als vanouds

Turner Bart Deurloo is blij dat hij bij de WK in Antwerpen weer terugkeert op het internationale podium. “Het voelt weer als vanouds”, zei Deurloo woensdagavond na de podiumtraining in het Antwerpse Sportpaleis.

De 32-jarige Deurloo kwam tijdens de Olympische Spelen van Tokio voor het laatst internationaal in actie. De Ridderkerker kondigde begin februari zijn afscheid aan en werkte sindsdien als coach binnen de Nederlandse mannenselectie, maar liet begin juni weten dat hij wellicht toch te vroeg gestopt was. Bij de NK eind juni maakte hij een succesvolle rentree met brons in de meerkamp en zilver op voltige. Later deed hij ook mee aan de WK-kwalificaties.

“Ik vond het leuk om hier weer in zo’n grote arena te staan”, zei hij nadat de Nederlandse ploeg de training had afgerond. “Aan het begin voel je natuurlijk vooral de focus en kun je er nog niet zo heel erg van genieten, maar op een gegeven moment werd het wat rustiger. Ik doe geen brug en had daar dus even pauze. Toen kon ik even rondkijken en dacht ik: dit is wel weer heel erg leuk. Ik ben blij om hier te staan.”

Volgens Deurloo zijn hij en zijn teamgenoten Casimir Schmidt, Loran de Munck, Jordi Hagenaar en Jermain Grunberg klaar voor de wedstrijd van zaterdag. Doelstelling van de Nederlandse mannen is een plek bij de beste twaalf landenteams om zodoende een olympisch teamticket af te dwingen. “Het gaat nu om de puntjes op de i zetten in de trainingen”, zei Deurloo. “En lekker rusten, goed eten, slapen. Zaterdag wordt een momentopname. Turnen is een moeilijke sport en het wordt erop of eronder. Maar het zal niet aan de voorbereiding hebben gelegen.”

Deurloo turnt in Antwerpen op vier toestellen: vloer, sprong, ringen en rek. “Het team staat voorop. Natuurlijk zou het leuk zijn om individueel een rekfinale te halen, maar als we met het team als twaalfde eindigen dan maakt het me verder niet zoveel uit wat er gebeurt”, zei Deurloo, die bij de WK van 2017 brons won aan rek.