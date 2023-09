Judoka Sanne Vermeer maakt dit weekeinde, een jaar nadat ze een zware knieblessure had opgelopen, haar rentree. Ze komt in actie op de European Open in Praag. De Friezin, die in 2021 brons won op de WK in de klasse tot 63 kilogram, komt voortaan uit in een andere gewichtsklasse, namelijk die tot 70 kilogram.

Vermeer raakte vorig jaar oktober tijdens de WK in Tasjkent geblesseerd. Ze scheurde een kruisband.

De Nederlandse judobond stuurt in totaal 22 judoka’s naar de European Open.