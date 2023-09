Renner Arensman maakt rentree in Ronde van Emilia

Thymen Arensman maakt zaterdag zijn rentree in het peloton na zijn zware val begin deze maand in de Vuelta. Zijn ploeg Ineos Grenadiers heeft de Nederlandse renner opgenomen in het team voor de Ronde van Emilia.

Arensman ging in de zevende etappe van de Ronde van Spanje hard onderuit en moest naar het ziekenhuis. De 23-jarige renner uit het Gelderse Beesd liep geen breuken op, maar had een pijnlijke nek en hij verloor een tand. Hij had bovendien pijn over zijn hele lichaam en aan zijn hoofd. Hij kon zich weinig van de val herinneren. “Waarschijnlijk heeft mijn helm mijn leven gered”, zei hij.

Drie weken na zijn val maakte Arensman zijn eerst tochtje op de fiets en hij kan nu in de Italiaanse eendagskoers weer zijn opwachting maken.