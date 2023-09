Renner Gesink mist Ronde van Emilia vanwege ‘vervelende hoest’

Robert Gesink mist zaterdag de Ronde van Emilia. De renner van Jumbo-Visma heeft het een paar dagen rustig aan moeten doen, omdat hij niet volledig fit was. Hij hoopt volgende week wel te kunnen starten in de Ronde van Lombardije.

“Naast een paar van de mooiste herinneringen uit mijn loopbaan heb ik ook een vervelende hoest meegenomen uit de Ronde van Spanje. Ik hoop dat ik op tijd hersteld ben voor de Ronde van Lombardije. Maar omdat ik een paar dagen rustig aan heb moeten doen, mis ik helaas wel de Ronde van Emilia, een van de leukste wedstrijd van het seizoen.”

Gesink won de Italiaanse eendagskoers in 2009 en 2010. De 37-jarige renner fungeerde in de Ronde van Spanje als knecht voor zijn ploeggenoten Sepp Kuss, Jonas Vingegaard en Primoz Roglic, die in Vuelta het volledige eindpodium bezetten.