Van Praag voorgedragen als voorzitter Nederlandse basketbalbond

Michael van Praag wordt voorgedragen als de nieuwe voorzitter van de Nederlandse basketbalbond, de NBB. De verkiezingen vinden plaats tijdens de algemene ledenvergadering van 25 november, waar Van Praag de enige kandidaat is.

“Als ik de eer heb om gekozen te worden als voorzitter van de bond ga ik graag in gesprek met clubs en mensen binnen het basketbal, om te kijken waar de behoeftes liggen”, aldus Van Praag. “Maar ik zal ook gebruikmaken van mijn contacten in Den Haag en gemeentes, om daar de belangen van de bond te behartigen. Denk bijvoorbeeld aan geschikte sportaccommodaties. Daar valt veel te winnen. Daarbij is samenwerking altijd het uitgangspunt. Bij Ajax zeiden we altijd: ‘Niets boven de club’. Dat geldt hier ook. Bij alles wat we in de toekomst gaan doen, moeten we de belangen van de basketbalsport vooropstellen.”

De 76-jarige Van Praag, scheidend voorzitter bij de Nederlandse Sportraad, was in het verleden ook voorzitter bij Ajax en de KNVB. Hij zat ook in het bestuur van de Europese voetbalbond UEFA. Bij Ajax maakte hij de hoogtijdagen van de Amsterdamse club mee. Ajax won in 1995 de Champions League en de wereldbeker voor clubteams.

Van Praag moet bij de NBB de opvolger worden van Joop Brakenhoff. Die heeft zijn afscheid aangekondigd omdat hij de functie niet langer kan combineren met zijn werk.