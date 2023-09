Zware opgave voor volleyballers bij kwalificatietoernooi Spelen

De Nederlandse volleyballers staan voor de zware opgave om tijdens het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) in China een ticket voor Parijs te veroveren. De ploeg van bondscoach Roberto Piazza begint zaterdag met een wedstrijd tegen Canada.

In het Chinese Xi’an spelen de volleyballers in een tijdsbestek van negen dagen (30 september tot en met 8 oktober) zeven wedstrijden. In een poule met onder meer de toplanden Polen (Europees kampioen en nummer één van de wereldranglijst) en Argentinië (zesde van de wereld) moet Nederland (tiende) bij de bovenste twee eindigen om zich te verzekeren van de Olympische Spelen volgend jaar. Andere landen die de Nederlandse mannen treffen zijn Mexico, België, Bulgarije en China.

Na een drukke zomerperiode, met de Volleyball Nations League en het EK, kijkt routinier Maarten van Garderen (33) uit naar het OKT. “Fysiek en mentaal is het een heel lange zomer geweest”, vertelt Van Garderen telefonisch vanuit China. “Maar dit is het toernooi waar het allemaal om draait. Het is een jongensdroom om de Olympische Spelen te halen en dat zorgt voor extra energie en motivatie.”

Na de verdienstelijke vijfde plek op het EK eerder deze maand in Italië zijn de volleyballers met veel geloof en vertrouwen naar China afgereisd. Op het EK verloor Nederland na een thriller in de kwartfinale van regerend wereldkampioen en gastland Italië. “We waren dicht bij een stunt”, blikt de 2.00 meter lange Van Garderen terug. “Na het 3-2 verlies hadden we echt een zuur gevoel. We hebben de afgelopen tijd een mooie groei doorgemaakt. We hebben een veel hoger en constanter basisniveau.”

Op het OKT moet de ploeg van de Italiaanse coach Piazza minimaal één keer stunten tegen Polen of Argentinië om überhaupt kans te maken op een top 2-notering. “We spelen alleen maar topwedstrijden”, benadrukt Van Garderen. “Ook Bulgarije, België en Canada zijn moeilijke tegenstanders.”

Diverse dertigers uit de huidige selectie zijn bezig aan hun laatste olympische cyclus, ook de 33-jarige Van Garderen. “We hebben vorig jaar tegen elkaar gezegd: we gaan er twee zomers volle bak voor. We geloven echt dat we de Olympische Spelen kunnen halen.”

Mochten de Nederlandse volleyballers er in China niet in slagen een olympisch ticket te bemachtigen, dan biedt de stand op de wereldranglijst volgend jaar mogelijk een uitkomst. Na de Volleybal Nations League in juni 2024 wordt de balans opgemaakt. Naar verwachting zal een plek in de top 10 van de wereld voldoende zijn voor plaatsing voor Parijs.