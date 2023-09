Atlete Van Es mist WK hardlopen op de weg door fietsongeluk

Diane van Es mist de wereldkampioenschappen hardlopen op de weg. Ze is van haar fiets gevallen en kampt met een hersenschudding, zo liet de 24-jarige atlete weten op Instagram.

“Geen WK voor mij”, schrijft ze. “Gelukkig voel ik me al een stuk beter, los van wat blauwe plekken. Maar het is tijd voor rust en ik moet mijn focus nu verleggen. We blijven positief.” Van Es richt zich nu naar eigen zeggen op het trainingskamp in het Franse Fort Romeu.

De wereldkampioenschappen zijn dit weekend in de Letse hoofdstad Riga. Nu Van Es niet meedoet, zijn Marissa Damink en Tim Verbaandert de twee overgebleven Nederlandse deelnemers.