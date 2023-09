Boksers Fury en Oesik gaan strijden om alle zwaargewichttitels

Bokser Tyson Fury neemt het in Saudi-Arabië op een nader te bepalen datum op tegen de Oekraïner Oleksandr Oesik. De winnaar zal alle gordels in de zwaargewichtklassen in handen krijgen.

Fury verdedigde zijn wereldtitel bij de zwaargewichten (WBC) vorig jaar december met succes. Hij versloeg toen zijn landgenoot Derek Chisora in Londen. Hij gaat op 28 oktober eerst nog een showgevecht aan met MMA-vechter Francis Ngannou.

Oesik is wereldkampioen van de federaties IBF, WBA en WBO en was eind augustus in het Poolse Wroclaw te sterk voor zijn Britse uitdager Daniel Dubois. Zowel Fury als Oesik verloor nog nooit een professionele partij.