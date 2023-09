Broch toch bij voorlopige handbalselectie voor WK

Handbalster Yvette Broch is opgenomen in de voorlopige WK-selectie voor het Nederlandse team. Daarmee lijkt een rentree tot de mogelijkheden te behoren. De 32-jarige Broch liet eerder weten nu niet beschikbaar te zijn voor Nederland.

“Broch is opgenomen in de voorlopige selectie van 35 speelsters en is dus eventueel speelgerechtigd voor het wereldkampioenschap. Echter is dit voornamelijk een administratief feit, aangezien Broch eerder heeft aangegeven momenteel niet beschikbaar te zijn voor Oranje”, aldus de handbalbond.

Behalve Broch staan nog 34 andere namen op de voorlopige lijst van bondscoach Per Johansson. Het WK, waaraan 32 landen meedoen, is dit jaar in Denemarken, Zweden en Noorwegen. Nederland zit in de poule bij Argentinië, Congo en Tsjechië.

Het WK wordt gehouden van 29 november tot en met 17 december. De eerste wedstrijd speelt Oranje op 30 november tegen de Argentijnse vrouwen.