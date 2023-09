Honkballers verliezen van Spanje en missen EK-finale

De Nederlandse honkballers zijn er niet in geslaagd de finale van het EK te bereiken. De ploeg van bondscoach Evert-Jan ’t Hoen verspeelde in de halve eindstrijd tegen Spanje een voorsprong van 6-1 en verloor met 6-7.

Nederland strijdt zondag tegen Duitsland om de derde plaats. Spanje ontmoet Groot-Brittannië in de finale.

Het ‘Koninkrijksteam’ kreeg op weg naar de halve finale nauwelijks tegenstand. In de groepsfase won de Nederlandse ploeg met groot verschil van achtereenvolgens Frankrijk (9-0), Oekraïne (16-3) en Kroatië (15-2). Israël was in de kwartfinale ook al geen partij (12-2).

Ook Spanje leek een makkelijke prooi, na een voorsprong van 6-1. Maar vervolgens gaf Nederland het duel helemaal uit handen. Spanje maakte 6 punten op rij en vierde na 39 nederlagen tegen Oranje een historische zege.

Het Nederlandse honkbalteam is met 24 Europese titels de absolute recordhouder. De laatste vier edities werden ook door Nederland gewonnen.