In negen op tien gemeenten minder kinderen lid van sportclub

Het aantal kinderen dat lid is van een sportvereniging is in vijf jaar tijd met meer dan 130.000 afgenomen. In bijna negen op de tien gemeenten nam het aantal jeugdleden tussen 2018 en 2022 af. Volgens recente cijfers van NOC*NSF was in 2022 zo’n 48 procent van de kinderen en jongeren in de leeftijd 5 tot en met 18 jaar lid was van een sportvereniging, terwijl dit in 2018 nog 51 procent was.

Sportverenigingen in het hele land lijken moeite te hebben om jonge sporters aan zich te binden. In 303 van de 345 gemeenten daalde het aantal jeugdleden de afgelopen vijf jaar. In de Gelderse gemeente Duiven daalde het aantal kinderen dat lid is van een sportclub het hardst. In 2018 was 58 procent van de 5 tot en met 18-jarigen lid van een vereniging, vorig jaar was dit nog maar 39 procent. Andere gemeente waar dit aandeel flink daalde zijn Oisterwijk en Boekel in Noord-Brabant en Vaals in Zuid-Limburg.

Er zijn grote regionale verschillen in het percentage jeugdleden per gemeente. Zo zijn in een groot deel van de Zeeuwse gemeenten relatief weinig kinderen lid van een sportclub. Het Zeeuwse Reimerswaal staat onderaan de lijst. Hier is slechts 18 procent van de jeugd lid van een sportvereniging. De gemeenten met het hoogste percentage jonge sporters zijn Bloemendaal en Laren. Zeker zes op de tien kinderen en jongeren zijn hier lid van een sportclub.

Volgens NOC*NSF is de daling van het aantal jeugdleden voor een deel te verklaren doordat kinderen in de coronaperiode minder zijn gaan sporten. De instroom bij sportverenigingen was toen lager. Volgens cijfers van het CBS was de sportdeelname in 2022 nog niet terug op het niveau van voor de coronapandemie. Ook zijn contributies voor bijna alle sporten gestegen tijdens het seizoen van 2022/2023, staat in de meest recente contributiemonitor van het Mulier Instituut. Volgens het Mulier Instituut kan een verhoging van de contributie “het ledental onder druk zetten”.