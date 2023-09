Judoka Korrel verdedigt zijn Europese titel in Montpellier

Judoka Michael Korrel gaat zijn titel verdedigen in de klasse tot 100 kilogram op de EK in Montpellier. Hij is opgenomen in een selectie van zeven mannen en negen vrouwen voor de Europese titelstrijd, die van 3 tot en met 5 november in de Franse stad wordt gehouden.

Jur Spijkers veroverde vorig jaar eveneens de Europese titel, in de klasse boven 100 kilogram. Maar hij herstelt op dit moment van een zware knieblessure. Sanne van Dijke (-70 kg) en Guusje Steenhuis (-78 kg) pakten vorig jaar zilver op de EK en Roy Meyer (+100 kg) knokte zich naar een bronzen plak. Zij zijn ook van de partij in Montpellier.

Lieke Derks (Europees kampioene bij de junioren), Julie Beurskens (Europees kampioene bij de junioren in 2022) en Jelle Snippe (winnaar laatste Grand Slam van Antalya) staan voor hun debuut op een EK voor senioren.

Selectie Nederland voor EK:

Vrouwen: Pleuni Cornelisse en Julie Beurskens (-57 kg), Joanne van Lieshout (-63 kg), Sanne van Dijke en Kim Polling (-70 kg), Guusje Steenhuis en Lieke Derks (-78 kg), Marit Kamps en Karen Stevenson (+78 kg).

Mannen: Tornike Tsjakadoea (-60 kg), Frank de Wit (-81 kg), Noël van ’t End (-90 kg), Michael Korrel en Simeon Catharina (-100 kg), Roy Meyer en Jelle Snippe (+100 kg).