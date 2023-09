Swiatek in kwartfinales uitgeschakeld op tennistoernooi Tokio

De Poolse tennisster Iga Swiatek is op het WTA-toernooi van Tokio in de kwartfinales blijven steken. Veronika Koedermetova was met 6-2 2-6 6-4 te sterk voor de mondiale nummer 2. De partij duurde 2 uur en 21 minuten.

Swiatek en Koedermetova stonden vier keer eerder tegenover elkaar en Koedermetova had nog nooit een set gewonnen. In drie van die duels pakte ze maximaal twee games. “Ik ben blij dat ik een manier heb gevonden om aan die statistiek een einde te maken”, zei de Russische nummer 19 van de wereld na afloop. Bij de laatste vier neemt de als achtste geplaatste Koedermetova het op tegen haar landgenote Anastasija Pavlioetsjenkova.

Swiatek werd na de US Open afgelost als de nummer 1 van de wereld. Aryna Sabalenka uit Belarus staat nu bovenaan de wereldranglijst. Op de US Open verloor Swiatek al in de vierde ronde. Ze was de titelhoudster in New York.

Het WTA-toernooi van Tokio werd tussen 2019 en 2022 niet gehouden vanwege de uitbraak van het coronavirus. Vorig jaar zegevierde Ljoedmila Samsonova uit Rusland.