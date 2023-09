Tsitsipas direct onderuit op tennistoernooi van Peking

Stefanos Tsitsipas is in de eerste ronde van het ATP-toernooi van Peking uitgeschakeld. De Griekse tennisser ging in twee sets onderuit tegen de Chileen Nicolas Jarry: 6-4 6-4.

Met de overwinning leidt Jarry nu de onderlinge ontmoetingen met Tsitsipas. Het staat 3-2 in het voordeel van de Chileen, die vrijdag met diepe groundstrokes Tsitsipas continu in de problemen bracht. De huidige nummer 5 van de wereld moest veel verdedigen vanuit het achterveld en kwam moeilijk aan aanvallen toe. Na ruim anderhalf kon Jarry na een fraaie en lange rally de wedstrijd naar zich toe trekken. De mondiale nummer 23 maakte het af met een lovegame.

Het is voor Tsitsipas opnieuw een domper. De 25-jarige rechtspoot zit in een moeilijke fase van zijn carrière en verloor al vijf keer in anderhalve maand tijd. Op de US Open werd hij in de tweede ronde uitgeschakeld.