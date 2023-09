Wielrenner Van Avermaet sluit carrière af met drie wedstrijden

Greg van Avermaet fietst nog drie wedstrijden en dan stopt hij als professioneel wielrenner. Dat heeft de Belg laten weten op X, voorheen Twitter. Hij rijdt zondag nog het Belgisch kampioenschap gravelfietsen, dinsdag Binche-Chimay-Binche en volgende week zondag Parijs-Tours.

“Ik ben blij om terug te zijn in het peloton”, schrijft de 38-jarige wielrenner, die in 2016 nog olympisch kampioen werd op de weg. “Het eind van het seizoen en het eind van mijn carrière liggen om de hoek. Nog drie races te gaan.”

Van Avermaet maakte in mei bekend dat dit zijn laatste seizoen zou zijn. Naast olympisch goud won hij in 2017 Parijs-Roubaix en schreef hij twee etappes in de Tour op zijn naam. In totaal won hij 42 koersen.