Britse turners brengen WK in Antwerpen op gang

De Britse turners hebben de WK in Antwerpen op gang gebracht. Olympisch voltigekampioen Max Whitlock en zijn teamgenoten Jake Jarman, James Hall, Courtney Tulloch en Harry Hepworth turnden naar 254,193 punten en gaan daarmee aan de leiding na de eerste subdivisie. In totaal zijn er, verdeeld over zaterdag en zondag, zes subdivisies bij de mannen.

De Britten bleven Turkije (247,692) en Braziliƫ (245,295) voor in het landenklassement. Die twee teams strijden, net als Nederland, nog voor een olympisch teamticket. Daarvoor is een plek bij de beste twaalf landenteams vereist.

Groot-Brittanniƫ heeft al een startbewijs voor Parijs 2024 in handen. De Britse turners pakten vorig jaar bij de WK in Liverpool brons en verzekerden zich daarmee net als China (goud in 2022) en Japan (zilver in 2022) al van een olympisch teamticket. Zodoende zijn er nog negen teamtickets over.

Tweevoudig olympisch voltigekampioen Whitlock zette op zijn favoriete toestel met 15,266 de standaard op weg naar de toestelfinale waarvoor de beste acht turners (maximaal twee per land) zich plaatsen. Op dat toestel hoopt de Nederlandse Loran de Munck net als vorig jaar de finale te bereiken.

De Nederlandse turners komen zaterdagavond om 18.15 uur in actie tijdens de kwalificaties. Hoewel Oranje op zaterdagavond om 20.00 uur al klaar is met de kwalificatieronde, weten de turners van bondscoach Dirk van Meldert pas zondagmiddag rond 14.00 uur wat hun prestaties waard zijn. Dan zijn alle deelnemers van de in totaal zes subdivisies aan de beurt geweest.